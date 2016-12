Burgers' Zoo stopt vogeltransporten na uitbraak vogelgriep

ARNHEM - Dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem vervoert geen vogels meer van en naar andere dierentuinen. Burgers' Zoo heeft de maatregel genomen sinds de recente uitbraak van vogelgriep op het bedrijf in Boven-Leeuwen.

Het geval van vogelgriep in Rhenen is voor de Zoo geen aanleiding om extra maatregelen te nemen.

Gelderland

„We houden na de uitbraak van vogelgriep in Nederland van begin november dagelijks de stand van zaken in de gaten'', zegt parkmanager Wineke Schoo. „Sinds het vogelgriepvirus in Gelderland is ontdekt, hebben we onszelf een vervoersverbod opgelegd."

Geen risico

Maandelijks rijden er één tot vier keer wagens met vogels van en naar Burgers' Zoo. Die transporten heeft de dierentuindirectie stop gezet. „We willen geen enkel risico lopen. Begin november kreeg Nederland voor het eerst met het vogelgriep te maken. Toen hebben we de ganzen, eendachtigen en hoenderachtigen opgehokt", zegt Schoo.

Rode ibis

Voor de flamingo's was dat niet nieuw, want die moesten toch al naar het winteronderkomen. Ook heeft Burgers' Zoo enkele vogelsoorten in de Bush, zoals de opvallende rode ibis, gevangen en in kooien gezet. „We kregen wel vragen van vaste gasten, die wekelijks koffie drinken in de Bush. Hen viel het op dat de rode ibis ontbrak." Bezoekers van de Pasar Malam in de Bush hoeven niet bang te zijn dat ze geen vogels zullen zien. „De dieren die vatbaar zijn voor het virus, vliegen en lopen gewoon tussen de mensen door", aldus Schoo.

Dode vogels

Een andere maatregel die de directie van Burgers' Zoo heeft genomen is de sectie van dode vogels. „Een vogel die zijn poot gebroken heeft wordt normaal gesproken geëuthanaseerd door onze dierenarts. Nu gaan alle dode dieren voor de zekerheid naar Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum in Utrecht voor nader onderzoek op vogelgriep. Dat doen we sinds begin november uit voorzorg", zegt parkmanager Schoo.