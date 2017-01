article

ARNHEM - De zes piepjonge jachtluipaardwelpjes die in september zijn geboren in Burgers' Zoo liepen vrijdag door het winterse dierenpark in Arnhem. De 3,5 maanden oude welpjes en moeder maken het goed.

Cheetawelpjes buiten in winters Burgers' Zoo

