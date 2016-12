Conferentie in plaats van uitbundig feest bij jarig Nour Al Houda

ARNHEM - Een jubileum, maar geen uitbundig feest. Moskee en islamitisch cultureel centrum Nour Al Houda aan de Arnhemse Groningensingel bestaat één jaar. Waarbij de wens wordt uitgesproken tot een grote gebedsruimte met verdieping te komen, zodat zowel mannen als vrouwen er terechtkunnen.

Voor een al te feestelijke stemming wordt zaterdag bij de jubileumconferentie gewaakt. „We staan stil bij wat met Nour al Houda is bereikt, maar het is geen feest. Als wij naar de wereld om ons heen kijken, dan kan van vieren geen sprake zijn”, zegt vice-voorzitter Hafid Bourich.

Daarmee doelt hij op schrijnende situaties in landen als Syrië, Libië en Irak en terroristische aanslagen in Europa.

Verbouwing

Voor 2017 staat een verbouwing van het voormalige schoolgebouw van Quadraam op de agenda. Eén gymzaal is omgebouwd tot gebedsruimte voor de mannen. Bij grote drukte tijdens het vrijdaggebed wordt de tweede gymzaal daar nu ook bij betrokken, maar dat is niet ideaal. Evenmin als dat vrouwen op een te grote ruimte elders in het gebouw zijn aangewezen.

„We willen de twee gymzalen samenvoegen en er een verdieping in aanbrengen. Zodat mannen beneden en vrouwen boven kunnen bidden”, zegt secretaris Khaled Mouhouti.

