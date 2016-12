Deze maand gaat Arnhems platform over vaderschap online

ARNHEM - Nog deze maand gaat de nieuwe website Vdrs.nl , voor vaders die worstelen met het goed invullen van hun vaderschap, de lucht in. Vdrs is online en offline platform dat vanuit Arnhem wordt gevoed.

Vaders schrijven blogs, geven elkaar tips over het opvoeden en de omgang met kinderen.

'Geen opleiding of cursus'

„Er is nu eenmaal geen opleiding of cursus voor goed vaderschap. Iedereen doet het op zijn eigen manier, iedereen maakt fouten. De ene keer ben je te streng, de andere keer te soft", zegt Arnhemmer Niels Meijerink, vader van drie kinderen en bestuurslid van Vdrs.

Ander werk

Marius van Regteren uit Arnhem was in 2012 een van de oprichters van de Stichting voor Betrokken Vaderschap (nu Vdrs) in Arnhem. Hij realiseerde zich dat hij te weinig aan tijd aan zijn kinderen besteedde.

Van Regteren is inmiddels voor zichzelf begonnen, waardoor hij vaker thuis is. Andere vaders zijn minder dagen of uren gaan werken of hebben een andere baan dichterbij huis genomen om vaker hun kinderen te zien. Inmiddels zijn 30 vaders actief bij Vdrs.

'Watjes'

Via sociale media reageerden vaders uit heel Nederland op het initiatief dat ontstond in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Een aantal vaders is intussen afgehaakt. „Die vonden ons maar watjes. Omdat wij de zachte kant aanraken. Zij vonden van zichzelf dat ze een goede vader waren en hadden ons niet nodig", zegt Van Regteren.

