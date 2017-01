Directeur Posttheater aast op Rembrandt Theater

ARNHEM - Roel Coppelmans, directeur van het Posttheater aan de Rosendaalsestraat in Arnhem, heeft zijn oog laten vallen op het Rembrandt Theater aan het Velperplein. Rembrandt staat sinds gisteren leeg nadat als gevolg van tegenvallende bezoekersaantallen het doek viel voor Stadsbioscoop Rembrandt.

Coppelmans wil met het Posttheater zijn intrek nemen in het Rembrandt Theater.

Woningbouw

Als 'ruilmiddel' gooit hij de huidige locatie van het Posttheater in de strijd. In tegenstelling tot het Rembrandt Theater is die plek volgens Coppelmans wel geschikt voor woningbouw. „Bouwtechnisch is het minder ingewikkeld en bovendien is de omliggende grond aan de Rosendaalsestraat een stuk groter."

De cultureel ondernemer zegt te handelen vanuit algemeen belang voor Arnhem en denkt dat een mogelijke ruil alleen maar winnaars oplevert. „Rembrandt is erg interessant voor ons. Het is een prachtig, markant gebouw in het hart van de stad dat het Posttheater een nieuwe dynamiek kan geven."

Arnhem

Een verhuizing van het Posttheater naar het Rembrandt Theater is volgens Coppelmans ook goed nieuws voor Stadstheater Arnhem. De plaatselijke schouwburg moet in het seizoen 2018- 2019 tijdelijk dicht wegens verbouwingen. „In die periode kan de programmering van het Stadstheater verplaatst worden naar de nieuwe theaterzaal in Rembrandt. Dit scheelt het Stadstheater veel kosten en zo houd je als stad je culturele programmering overeind. Dat moet de wethouder ook tevreden stemmen", stelt Coppelmans, die ook verantwoordelijk is voor de cabaretprogrammering van het Stadstheater.

Gemeente

Hoewel Coppelmans in de culturele sector in Arnhem veel steun zegt te krijgen voor zijn plan, kan Haig Balian, de pandeigenaar van Rembrandt, nog weinig met de ideeën. „Dit is nieuw voor mij. Ik ben blij dat de herbestemming van Rembrandt leeft in Arnhem. Wij staan in principe voor allerlei plannen open, maar zonder concreet voorstel kan ik er weinig mee", zegt Balian, die met verschillende geïnteresseerde partijen gesprekken voert over de toekomst van Rembrandt.

Als het aan Coppelmans ligt, schuiven de partijen snel aan tafel. „Volgens mij is mijn plan het ei van Columbus dat door iedereen omarmd zou moeten worden. Het moet op zijn minst onderzocht worden."

De gemeente Arnhem wilde gisteren nog niet reageren. Stadstheaterdirecteur Gijsje van Honk was gisteren niet bereikbaar.