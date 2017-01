Donnerwetter brengt debuutplaat opnieuw uit (video)

ARNHEM/NIJMEGEN - De Arnhems/Nijmeegse band Donnerwetter presenteert zaterdag 14 januari tijdens het festival Noorderslag in Groningen een heruitgave van het gelijknamige debuutalbum (aangevuld met bonustracks).

„Veel nummers op onze eerste plaat, waaronder 'Silent One', 'Ego', 'Dance', 'Dressed Up' en 'In The City' maken deel uit van onze huidige live-favorieten, vandaar dat we het album op onze eerste festivalshow van 2017 uitbrengen", zegt frontman Rocco Ostermann. Uitverkocht De debuutplaat, in 2014 in eigen beheer uitgebracht, werd aanvankelijk alleen verkocht bij liveshows van de band en is inmiddels uitverkocht.

Vooral na de release van het tweede Donnerwetter-album 'Pavlov Beauty Saloon' in mei 2016, vloog het debuut over de toonbank.

Donnerwetter Day

Donnerwetter gaat in 2017 weer uitgebreid op toernee. Zo staat de band op vrijdag 20 januari in Doornroosje in Nijmegen, als voorprogramma van Navarone. Zaterdag 11 maart is Luxor Live in Arnhem weer het toneel voor Donnerwetter Day, met behalve Donnerwetter zelf onder meer Electric Company, Thee Hammer, Jellephant, De Blonde Jongens en Tim en Crying Boys Cafe.

Bekijk hieronder de versie van 'Dance' die Donnerwetter in januari 2016 speelde bij DWDD: