Drie Gelderse paren bij mogelijke slachtoffers ivf-kliniek UMC Utrecht

Dinsdag werd bekend dat bij 26 stellen mogelijk zaad van een andere man is gebruikt. Dat was achtergebleven in een slangetje dat aan een pipet vastzit, waarmee zaad in in een eicel geïnjecteerd werd.

Inmiddels zijn negen kinderen geboren en zijn vier vrouwen zwanger. Deze stellen verkeren in onzekerheid over de vraag wie de echte vader is.

De drie Gelderse vrouwen zijn niet zwanger, maar hebben wel ingevroren embryo's waarbij het onzeker is wie de vader is. Ze moeten beslissen wat ze daarmee doen.

'Verbaasd en geschrokken'

Een woordvoerster van Rijnstate bevestigt dat 3 Gelderse stellen tot de groep van 26 horen. Zij meldden zich eerst bij het Arnhemse ziekenhuis. Daar werden de eicellen van de vrouwen afgenomen. De behandeling zelf vond plaats in Utrecht, in Arnhem bestaat daarvoor de expertise niet.

De mannen leverden hun sperma af in Utrecht. Het UMC heeft inmiddels contact met alle mogelijke slachtoffers gehad. Bij Rijnstate is 'verbaasd en geschrokken' gereageerd.