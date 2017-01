Even geen vluchtelingen met verblijfsstatus meer naar Arnhem

ARNHEM - De gemeente Arnhem hoeft voorlopig niet meer op zoek naar woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is tijdelijk gestopt met het koppelen van statushouders aan de gemeente Arnhem.

De stad heeft in 2016 in totaal 603 statushouders een woning bezorgd. Dat zijn er 127 meer dan door het rijk was opgedragen. De gemeente Arnhem loopt daarmee zo ver voor met het huisvesten van vluchtelingen, dat de taakstelling voor de eerste helft van 2017 al is gehaald.

Samenwerking

In het eerste half jaar van 2017 moet Arnhem 118 vluchtelingen aan een huis helpen, maar dat is dus al gebeurd. Volgens een gemeentewoordvoerder is de voorsprong te danken aan de goede samenwerking tussen het COA, vluchtelingenwerk, de gemeente en de corporaties in de stad.

Beter

Arnhem doet het opvallend veel beter dan andere gemeenten, want bij elkaar opgeteld lopen de 390 gemeenten in Nederland achter. Van de ongeveer 28.000 mensen die gehuisvest moesten worden, hebben er het afgelopen half jaar zo'n 22.000 woonruimte gekregen. Dit betekent dat er ongeveer 6.000 mensen langer in opvangcentra zitten dan nodig.

Volgens het Platform Opnieuw Thuis, dat gemeenten en woningcorporaties helpt met de huisvesting van vergunninghouders, komt dat doordat veel statushouders alleengaanden zijn die wachten op gezinshereniging. Vaak is dat een reden voor gemeenten om daarop te wachten, alvorens huisvesting te regelen.