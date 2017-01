article

ARNHEM - Een fietser is dinsdagmiddag in de Arnhemse Watermuntstraat in botsing gekomen met een bestelbusje. De fietser is volgens ooggetuigen door de aanrijding gevallen en onder een bumper terecht gekomen.

Fietser gewond na aanrijding in Arnhem

