'Gezond eten betekent niet op een wortel knagen'

WAGENINGEN/ ARNHEM - Twee tot drie dagen lekker en ongegeneerd veel eten, maakt je echt niet in één klap tot formaat zeekoe. Dat is het kerstmotto van foodblogger Francesca Cornelissen. De Arnhemse wil met FoodbyFran duidelijk maken dat doelen als gezond eten of afvallen, niet betekenen dat je op een wortel hoeft te knagen of alleen maar droge crackers mag eten.

Ze zijn de BN'ers van nu. Ze vertellen je dagelijks wat je moet eten, dragen of maken en geven ondertussen een kijkje in hun leven. De Gelderlander zoekt bekende en minder bekende bloggers uit de regio op tijdens de feestdagen op en vraagt naar hun beste kersttips. Dit is het vierde deel in een serie.

Broccoli Superfoods. Dat vindt ze ook al zo’n onzin. „Van chiazaad moet je kilo’s eten wil je er baat bij hebben. Koop gewoon een broccoli, dat is met alle vitamines, mineralen en ijzer die er in zitten pas echt een superfood .”

Adviesjungle Als student Voeding en Diëtetiek in Nijmegen wil ze mensen de weg wijzen in de jungle van voedingsadviezen. Mensen volgen hypes te klakkeloos op, meent Cornelissen. „Ik probeer mensen bij te brengen: geloof niet altijd wat in Elle Magazine of op vrouwen.nl staat. Als één influencer zegt dat je spijsvertering verbetert door elke ochtend warm water met citroen te drinken, neemt iedereen dat over zonder de wetenschap er bij te halen.”

Suikerdip Haar geheim? Blijven snoepen, gewoon van suiker genieten en af en toe een keertje doorslaan. „Mensen die proberen af te vallen gaan vaak op de suikervrije tour, schrappen koolhydraten of proberen op 800 calorieën per dag te leven. Leuk, want op het begin val je er van af, maar het is niet vol te houden. Na een suikerdip grijp je naar een reep chocola. En je kan je toch niet voorstellen dat je nooit meer een taartje mag eten?”

Zelf viel ze bijna 20 kilo af. Niet door te diëten of kilo’s aan superfood in te slaan, maar door meer te bewegen en anders te gaan eten. „Ik ging van standje ‘bank hangen en pizza in de oven’ naar de wereld van sportschoolmeisjes en gezond eten . Dat was minder saai, smakeloos en duf dan ik dacht.”