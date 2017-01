article

ARNHEM - Hennie Gerritsen roept mensen in Malburgen in Arnhem-Zuid op om haar hun verhalen toe te sturen over hun wijk. Ze wil een boek maken met een positieve invalshoek over de Arnhemse wijken.

Hennie Gerritsen zoekt verhalen over Malburgen

