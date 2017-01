LIVE | Winter in de regio: veel ongelukken, door ijs gezakte hond gered

NIJMEGEN - Ondanks de vele waarschuwingen vooraf hebben ijzel en sneeuw al vroeg in de ochtend tot diverse ongelukken geleid op de Gelderse snelwegen. De hulpdiensten hebben ook elders de handen vol aan de gevolgen van het winterweer.

11.20 uur: Opnieuw is het raak op de A15. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn gealarmeerd voor een aanrijding met letsel op de A15, ter hoogte van IJzendoorn.

11.10 uur: De politie in Velp stuitte vanmorgen niet alleen op sneeuw, maar ook op 'ijs' op de weg.

11.00 uur: De hulpdiensten zijn opgeroepen voor een ongeval op de Harderwijkerweg in Otterlo, mogelijk met letsel. Ook een traumahelikopter is opgeroepen.

10.44 uur: Op de A73 bij Haps verloor de bestuurder van een auto de macht over het stuur en reed de sloot in. Niet veel later gebeurde er op hetzelfde weggedeelte nog een tweede ongeval, waarbij eveneens een auto in de sloot belandde.

10.23 uur: De A15 tussen Ochten en Echteld is weer vrijgegeven nadat de bergingswerkzaamheden zijn afgerond.

10.02 uur: De hulpdiensten hebben ook elders de handen vol aan de gevolgen van het winterweer. In Arnhem zakte een hond door het ijs op de Immerlooplas. Een duikploeg van de brandweer redde het dier.

09.30 uur: Opnieuw werd de A15 opnieuw afgesloten tussen Ochten en Echteld. Oorzaak: een ongeval met een vrachtwagen. Verkeer kon het ongeval over de vluchtstrook passeren. Ook werd een omleiding ingesteld.

09.00 uur: Even voor 09.00 uur raakte zeker één persoon gewond bij een aanrijding op de A12 ter hoogte van Veenendaal.

09.00 uur: De A15 tussen Geldermalsen en Deil is weer vrijgegeven.

08.40 uur: Op A50 ter hoogte van Heelsum verloor de bestuurder van een busje de macht over het stuur. Het voertuig met vijf inzittenden sloeg over de kop. Zeker één inzittende is naar het ziekenhuis gebracht.

08.30 uur: Op de A12 bij Oosterbeek schaarde een marktkraam van een vishandel bij een aanrijding op de A12 bij Oosterbeek. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen. Daarbij raakte niemand gewond.

08.00 uur: Op de A12 gebeurde even voor 08.00 uur een aanrijding plaats bij knooppunt Maanderbroek, ter hoogte van Ede. Een uur eerder botsten er meerdere auto's ter hoogte van knooppunt Grijsoord, bij Arnhem.

07.40 uur: Opnieuw bibberen in een deel van Ede. Huishoudens in postcodegebied 6717 hebben door een storing geen gas.

07.30 uur: De A15 tussen Geldermalsen en Deil werd afgesloten vanwege een geschaarde vrachtwagen. Ter hoogte van knooppunt Valburg was een omleiding ingesteld. Verkeer richting Gorinchem/Rotterdam werd geadviseerd de richting Utrecht te volgen over de A50 en A12. Ook ter hoogte van Ochten, Echteld en Tiel gebeurden ongelukken op de A15.

Het is echt SPEKGLAD blijf AUB thuis als u niet perse de weg op moet. — Weginspecteur Harold (@WIS_Harold) 7 januari 2017

Hele land

De Verkeersinformatiedienst (VID) meldde rond 07.00 uur al tientallen ongelukken en aanrijdingen in het hele land. Een uur later werden een kleine 200 aanrijdingen en botsingen gemeld.

Waarschuwing

Vanwege de winterse weersomstandigheden geldt in het hele land code oranje. Mensen die niet per se weg hoeven, kunnen dat ook beter niet doen, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Advies

Rijkswaterstaat geeft mensen die wél in de auto stappen het advies de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. „Dat betekent voldoende afstand houden en langzaam rijden.''

Miljoen kilo's zout

Om de gladheid te bestrijden is Rijkswaterstaat met groot materieel uitgerukt. Sinds gisteravond is er al 4,6 miljoen kilo zout gestrooid op de snelwegen. Alle 546 strooiwagens rijden, bemand door 1.200 mensen. Glad is het overigens nog steeds. Als er weinig verkeer is, zoals op dit moment, dan wordt het zout niet goed ingereden. Tegen ijzel helpt het zout overigens niet.

Omroep Gelderland sprak met een Gelderse strooiploeg:

Winterse neerslag

In het hele land heeft het voor het eerst dit jaar gesneeuwd. Er is 1 tot 3 centimeter gevallen, meldt Weerplaza. „Vandaag overdag valt er nog geruime tijd winterse neerslag in de vorm van lichte ijzel, in het zuidoosten aanvankelijk nog als sneeuw. De temperatuur loopt van het westen uit langzaam op waarmee de gladheid vanaf het einde van de ochtend geleidelijk verdwijnt. In het oosten en zuidoosten kan de gladheid echter tot in de avond aanhouden.”

De winterse neerslag verdwijnt vandaag overdag langzaam vanuit het westen. Het oosten en zuidoosten kunnen tot 's avonds laat te maken hebben met sneeuw en/of ijzel.



De laatste keer dat ons hele land met sneeuw te maken heeft gehad is een kleine twee jaar geleden, om precies te zijn op 24 januari 2015.

