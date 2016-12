Maarten Tjallingii benoemd tot Arnhemmer van het Jaar

ARNHEM - Voormalig profwielrenner Maarten Tjallingii uit Arnhem wordt door rubriek De Berenkuil van dagblad De Gelderlander uitgeroepen tot Arnhemmer van het Jaar 2016. Daarmee volgt hij Vitesse-aanvoerder Guram Kashia op. Hem viel de eer in 2015 te beurt.

Tjallingii dankt zijn uitverkiezing aan het feit dat hij in de eerste dagen van de Giro d'Italia 2016 op de flanken van de Posbank in Rheden (zijn vaste trainingsparcours) de blauwe bergtrui van de Italiaanse wielerronde in de wacht sleepte. Die werd hem in zijn eigen Arnhem om de schouders gehesen.

Meest sexy

Veel Arnhemmers was het ontgaan dat in hun midden de winnaar van de Ronde van Burkina Faso (2003), de Ronde van België (2006) en de Ronde van Qinghai Lake (2006) woont. En de bijna Meest Sexy Vegetariër 2011.

Erelijst

Sinds bekend werd dat de geboren Fries zou stoppen als professioneel fietser, is die erelijst alleen maar langer geworden. Hij won de Gelderse Sportprijs 2016, hij kreeg de Zilveren Stadspenning van Arnhem en won de Ronde van de Paasberg, die hij zelf nieuw leven in blies.

Orange Babies

De aanvalslustigste renner van de Giro d'Italia 2016 blonk uit in maatschappelijke projecten. Hij reed met Rhedense schoolkinderen de Posbank op om geld in te zamelen voor Orange Babies en doet mee aan het Arnhemse afvalproject 100-100-100.

De Berenkuil heeft ook nog andere 'onderscheidingen' uitgedeeld. Wie was in 2016 de Blaaskaak van het Jaar, wie het Arnhems Meisje van het Jaar? Lees het in De Berenkuil van het Jaar in de papieren krant van zaterdag 31 december. Die is ook online te lezen in onze e-paper.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de derde etappe van de Giro d'Italia, inclusief de beklimming van de Posbank: