Markt moet veranderen in horecaplein

ARNHEM - Op dagen dat er geen markt is, kunnen ondernemers de Markt in Arnhem omtoveren tot een groot terras. De Markt in Arnhem moet het karakter krijgen van een echt horecaplein.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er rond het voormalige parkeerterrein ruimte voor lunchrooms, broodjeszaken, juice-, cocktail- en wijnbars, cafés en restaurants.

Stadshuiskamer

Daarnaast is de gemeente in gesprek met ondernemers over het plaatsen van terrassen op het plein op dagen dat er geen warenmarkt of andere activiteiten worden gehouden. Horeca-uitbaters kunnen hun terraswensen aan de gemeente kenbaar maken. „De Markt heeft het in zich de stadshuiskamer van Arnhem te worden”, zegt wethouder Economie Ron König.

Initiatieven

Volgens ambtenaar Coen Peelen is de Markt hier in combinatie met de warenmarkt en evenementen uitermate geschikt voor. „Je ziet er gelukkig al steeds meer leuke horeca-initiatieven.” König hoopt ook dat die visueel een aantrekkelijke verbinding gaan vormen met de horecabedrijven aan de Rijnkade.

Sterrenrestaurant

Peelen ziet ook mogelijkheden voor het grote leegstaande pand van het voormalige Gemeentearchief, dat grenst aan het nieuwe Provinciehuis. „Een mooie plek voor bijvoorbeeld een sterrenrestaurant.”

Dat klinkt König als muziek in de oren. Volgens hem heeft Arnhem daar behoefte aan. „In het segment 'grand cru' is Arnhem karig bedeeld. Het zou mooi zijn als we een toprestaurant krijgen. Dat zet Arnhem op de kaart en draagt bij aan onze ambitie om de stad de komende jaren weer in de top 10 van de aantrekkelijkste binnensteden terug te krijgen.”

Advies

Onderzoeksbureau Van Spronsen & Partners horeca-advies heeft de afgelopen maanden alle horecabedrijven in Arnhem bezocht en een inventarisatie gemaakt. Daaruit blijkt dat er tot 2020 weinig ruimte is voor groei. Het bureau adviseert een krimp van 27 horecabedrijven in totaal. Er is wel ruimte voor nieuwe restaurants. Arnhem telt circa 570 horecabedrijven. De afgelopen vijf jaar is het aantal met 16 procent toegenomen.