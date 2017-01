Natuurliefhebber is ervan overtuigd: 'er liep een wolf bij Arnhem'

ARNHEM - Liep er zondag nu wel of geen wolf op een akker tussen de knooppunten Grijsoord en Arnhem-Noord? De Arnhemse natuurliefhebber Frits de Vries denkt dat hij er zondag zo goed als zeker één wolf heeft zien lopen. Maar de organisatie Wolven in Nederland vindt het niet de moeite waard om op onderzoek uit te gaan.

De Vries reed zondag met zijn auto over de snelweg en dacht in eerste instantie dat er twee reeën op 50 meter van de snelweg liepen.

Geen herdershond

Toen hij dichterbij kwam, zag hij plots dat één van de dieren geen ree was, maar hoogstwaarschijnlijk een wolf. „Het beest was totaal niet op zijn gemak. Ik loop heel vaak door de bossen, weet veel over de natuur en in mijn beoordeling was het echt geen herdershond of husky. Het dier was stukken groter en liep tegen de hekken aan", zegt De Vries. „Het andere dier dat er bij liep was veel kleiner. Of dat ook een wolf is geweest, durf ik niet te zeggen."

Onderzoek

Omdat hij achter het stuur zat, heeft De Vries geen foto's gemaakt. Hij hoopt dat een natuurorganisatie op onderzoek uit gaat om vast te stellen of er inderdaad een wolf rondloopt in het gebied. „Heel vreemd zou dat niet zijn. Wolven lopen wel vaker in Duitsland en een paar jaar terug is er één in Duiven gespot. Het is wachten op de volgende", zegt hij.

Toch is niet iedereen overtuigd van zijn verhaal. „Er reageerden al mensen dat ik zeker te veel gedronken had of dat ik op sensatie uit ben. Dat is absoluut niet zo. Ik zou het gewoon hartstikke interessant vinden als uit onderzoek zou blijken dat daar inderdaad een wolf loopt."

Meerdere meldingen

Volgens de organisatie Wolven in Nederland komen er meerdere keren per week meldingen binnen van mensen die een vermeende wolf hebben gespot. Tot een onderzoek leidt dat niet altijd.

„Op onderzoek gaan we meestal pas als er meerdere meldingen zijn en dat is in dit gebied nu niet zo. Ook doen we dat vaak pas als er prooidieren in de buurt liggen en de kans op sporen groot is. Dan kunnen we met DNA uit de bijtwonden afleiden of die wond eventueel van een wolf afkomstig is", aldus een woordvoerder. „Bij de meeste meldingen gaat het om een hond."

In Nederland is pas twee keer vastgesteld dat er een wolf rondliep, zegt Wolven in Nederland. Dat gebeurde vorig jaar in het Overijsselse Beuningen. In 2015 liep er in Groningen en Drenthe enige tijd een wolf rond.