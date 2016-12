Opnamestop afdeling nierziekten Rijnstate door bacterie

ARNHEM - Bij vier nierpatiënten van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is de ziekenhuisbacterie VRE aangetroffen.

Uit voorzorg heeft het ziekenhuis besloten voor de verpleegafdeling Nefrologie een opnamestop in te stellen.

Niet gevaarlijk

De bacterie is volgens Rijnstate niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan VRE een infectie veroorzaken. VRE is een bacterie in de darmen en is ongevoelig voor antibiotica. Ze verspreidt zich voornamelijk via de handen.

Grondig gereinigd

De afdeling Nefrologie wordt grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Patiënten die op de afdeling liggen, worden in isolatie verpleegd. Door middel van kweekonderzoek wordt onderzocht of zij de bacterie bij zich dragen. Patiënten die met de vier besmette patiënten in contact zijn geweest krijgen een brief met het verzoek kweekonderzoek uit te laten voeren.