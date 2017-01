Pleidooi voor langer shoppen in Arnhem op zaterdag

ARNHEM - Het is hoogste tijd dat de winkels in de Arnhemse binnenstad massaal op zaterdagmiddag tot 18.00 uur open blijven. Dat vindt René Kraaijenbrink, tabakswinkelier in de Koningstraat. Hij krijgt bijval van verschillende winkeliers.

„Sluiten om 18.00 in plaats van 17.00 uur, dat zou heel goed zijn voor de omzet", benadrukt Kraaijenbrink.

„Nu zie je dat een deel van de winkels om 17.00 uur sluit, een ander deel om 17.30 uur en sommigen om 18.00 uur of 18.30 uur. Dat is een versnipperd beeld dat verwarring oproept bij de consumenten. Ik denk dat winkeliers er samen alles aan moeten doen om de mensen langer in de stad te houden. Ik ben zelf de laatste drie jaar op zaterdag tot 18.30 uur open en heb gemerkt dat ik veel klanten binnen krijg. Want je staat er van te kijken hoeveel mensen er dan nog rondlopen in het centrum."

Collectief

Voorzitter Veronique Gallé van winkeliersvereniging City Centrum Arnhem (CCA) zwengelt de discussie graag aan onder de ondernemers. „Persoonlijk denk ik dat verlenging van verruiming van de sluitingstijden naar 18.00 uur onvermijdelijk is. Het is dan wel van belang dat het zoveel mogelijk collectief gebeurt."

Gallé wijst op het sterk veranderde gedrag van consumenten en benadrukt dat de meeste mensen pas op zaterdagmiddag massaal de binnenstad intrekken. Anke Pollmann van Pollmann Servies bevestigt dat volmondig. "Je hebt wel eens zaterdagen waarop we elkaar aankijken en ons afvragen waar iedereen blijft. Totdat het om 13.30 uur wel lijkt of er een tornado is losgebarsten." Ook Pollmann is voorstander van een uurtje langer open blijven. „Wij zijn nu drie jaar tot 17.30 uur open en dat bevalt goed."

Koopavond

De winkeliers stellen ook de handhaving van de koopavond ter discussie. "De donderdagavond is een ramp", zegt Kraaijenbrink. Ook Gallé ziet de koopavond wegkwijnen. Pollman benadrukt dat de meningen daarover verdeeld zijn. „In de hoofdstraten draaien de modewinkels op koopavond nog wel omzet." Gallé vraagt zich af of dat wel zo zal blijven. „Uiteindelijk maken ook de grote winkels een analyse van kosten en baten."