RTV Arnhem ontslaat oud-hoofdredacteur Ter Hark

ARNHEM - Oud-hoofdredacteur Dick ter Hark is ontslagen als vrijwilliger bij de lokale omroep RTV Arnhem. De oud-nieuwslezer van de NOS kreeg zijn congé, nadat hij zich in De Gelderlander beklaagd had over de gang van zaken bij de omroep.

Ter Hark had medio december in de krant gezegd dat hij het onjuist vindt dat hij als hoofdredacteur de eindverantwoordelijkheid over de programmering had moeten overgeven aan de programmaraad.

Bestuursleden

Ook vond hij het onjuist dat die programmaraad deels bestond uit bestuursleden van de omroep (en het bestuur deels uit programmamakers). Hijzelf was toen al afgetreden als hoofdredacteur, maar doorgegaan als programmamaker. Ter Hark vertelt nadien een e-mail te hebben ontvangen van het bestuur waarin hem zijn ontslag als vrijwilliger werd aangezegd. „Ik moest mijn sleutels inleveren, mijn e-mailaccount werd afgesloten."

Onrechtvaardig

Ter Hark voelt zich onrechtvaardig behandeld. „Ik had dit misschien niet tegen De Gelderlander moeten zeggen, maar ik ben nu eenmaal iemand die zijn mond niet houdt. Dat onmiddellijke ontslag is cru. Ik kreeg niet eens de kans te komen praten. Bestuurslid Marcel Hoeben, met wie ik goed kon opschieten, zou zelfs gezegd hebben: 'Hij eruit of ik eruit!'.”

Reglement

Marcel Hoeben zegt dat Ter Hark zich niet aan het huishoudelijk reglement van de omroep gehouden heeft. „Daarin staat wie naar buiten toe het woord mag voeren. Dat was niet hij. Als we die regel nu niet handhaven, dan kan iedereen hier zo maar wat zeggen. 'Hij eruit of ik eruit' heb ik nooit gezegd.”