Schadebedrag vuurwerk neemt laatste drie jaar af in Arnhem

ARNHEM - De gemeente Arnhem neemt deze week maatregelen om het aantal vernielingen tijdens de jaarwisseling te beperken.

Of die maatregelen hebben bijgedragen aan het terugdringen van het aantal vernielingen is niet bekend. „Een eenduidelige verklaring voor de afname van de vuurwerkschade hebben we niet”, zegt een gemeentewoordvoerder. „We zijn er natuurlijk wel verheugd over, al is elke euro schade er één te veel.”

Straatmeubilair

Tijdens de jaarwisseling van 2012 op 2013 noteerde Arnhem nog een schadebedrag van bijna 30.000 euro. Een jaar later steeg dat bedrag naar 31.000 euro om daarna te halveren naar 15.750 euro. Vorig jaar moest Arnhem 13.400 euro neer tellen om de schade aan alle straatmeubilair te repareren.

Speeltoestellen

Om aankomende weekend het aantal vernielingen met vuurwerk zoveel mogelijk tegen te gaan begint de gemeente Arnhem op oudejaarsdag rond een uur of drie 's middags alle vijftien ondergrondse containers zonder toegangspas af te sluiten. Met de speeltoestellen, afvalbakken, verkeers- en straatnaamborden zijn de ondergrondse containers een populair doelwit tijdens de jaarwisseling.

64 afbakken

Tijdens de jaarwisseling van 2012 op 2013 gingen er 64 afbakken verloren. De vuurwerkvandalen hadden het het jaar erop voorzien op verkeers- en straatnaamborden. Maar liefst 120 kon de gemeente er vervangen of repareren. Deze borden zijn niet te beschermen tegen vuurwerkvernielingen.

De gemeente Arnhem bezit ongeveer 150 regulier afvalbakken in parken en op andere openbare plaatsen. Deze bakken hebben een omhulsel en een binnenbak. Medewerkers van de gemeente nemen deze binnenbakken in de loop van de oudejaarsdag uit de omhulsels. „Als je er dan iets in wilt gooien heeft dat geen zon omdat het op de grond valt”, zegt de gemeentewoordvoerder.

Op nieuwjaarsdag zullen medewerkers van de gemeente de ondergrondse containers weer openen en de binnenbakker van de afvalbakken terugplaatsen.