Strooien voor Arnhemse run tegen overtollige kilo's

ARNHEM - Strooiploegen staan klaar om zaterdagochtend de dijken en paden langs de zuidelijke Rijnoever bij de John Frost- en de Nelson Mandelabrug ijzelvrij te maken.

Dit moet ervoor zorgen dat de start van de 'afvalrun' van X Fittt Formupgrade om 10.15 uur zonder ongelukken verloopt.

Uitdaging

Het belooft een ware uitdaging te worden vanwege de voorspeelde ijzel en sneeuw, zo constateert Coach Dave van der Kamp van X Fittt. „Maar de gemeente houdt de toestand van het parcours voor ons in de gaten."

Eerste keer

Van der Kamp rekent op tussen de 150 en 200 deelnemers. „Er komen zo'n 120 mensen die meedoen aan ons afvalprogramma, waaronder een groep van 70 beginners." Die beginners gaan voor het eerst van hun leven 5 kilometer joggen in de uiterwaarden bij de Arnhemse wijk Malburgen.

Het evenement start onder de zuidelijke pijlers van de Frostbrug op Stadsblokken en loopt over de dijk via Malburgen West naar Malburgen Oost en daarna weer terug terug via de uiterwaarden.

Challenge

De komende 12 weken gaan de deelnemers van X Fittt aan de slag met een 'challenge' om kilo's af te tikken. Dat gebeurt met de hulp van leefstijlcoaches, voedingsschema's en twee keer per week sporten. Aan het einde van het programma volgt opnieuw een 'afvalrun' in de uiterwaarden.

598 kilo

De vorige groep beginners die dat deed bestond uit 73 mensen. Ze wisten in 12 weken tijd in totaal 598 kilo af te vallen. Marcel Legerstee van Ome Joops Tour behoort tot de ervaren deelnemers. „Ze hebben me nu tot teamcaptain benoemd", lacht hij. Vorig jaar februari woog hij nog rond de 140 kilo. „Ik zit nu op de 118, 119. Ik wil naar de 99."