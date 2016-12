article

ARNHEM - De brandweer heeft vrijdagavond twee keer moeten uitrukken voor branden in ondergrondse containers. Rond 22.10 uur was het raak in de Speenkuidstraat. Twee uur daarvoor vloog een papiercontainer aan de Orionsingel in brand.

Twee containers in Arnhemse wijk Malburgen in brand

