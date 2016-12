Vuurwerkrisico’s voor inwoner Gelderland niet goed in kaart

ARNHEM - De plekken waar vuurwerk ligt opgeslagen zijn voor Gelderlanders niet goed in beeld. Overheidswebsite risicokaart.nl toont slechts 21 van de 244 plekken waar in de provincie vuurwerk ligt opgeslagen en wordt verkocht.

De informatie over de hoeveelheid vuurwerk die mag worden opgeslagen klopt bovendien in 6 van die 21 op de risicokaart vermelde locaties niet met de meest recente gegevens uit oktober 2016. Dat blijkt uit onderzoek van De Gelderlander.

Diffuus

De provincie, beheerder van de risiciokaart, voldoet weliswaar aan de wettelijke verplichting om de opslaglocaties met meer dan 10.000 kilo vuurwerk te vermelden, maar van de locaties waar minder dan 10.000 kilo wordt opgeslagen, worden sommigen wel vermeld en vele andere niet. Het gevolg is een diffuus beeld, zegt woordvoerder Petra Borsboom van de provincie Gelderland. „Daarmee denkt de burger dat alle locaties erop staan, terwijl dat niet zo is. Dat is niet goed.” Ze erkent dat de burger niet goed wordt geïnformeerd.

De reden: de provincie gaat over vergunningen en controle op bedrijven die meer dan 10.000 kilo vuurwerk opslaan en gemeenten over bedrijven met minder. Ze vallen deels onder andere wetgeving. Gemeenten beslissen zelf of ze een locatie op risicokaart zetten.

Interessanter

Veiligheidsregio Gelderland- Zuid denkt dat het goed is als de locaties met minder dan 10.000 kilo voor iedereen zichtbaar zijn op risicokaart.nl. „Die zijn voor de burger veel interessanter om te weten”, aldus Melvin Wind, teamleider omgevingsveiligheid. „Juist omdat het controleregime hier minder strikt is dan bij de heel grote opslaglocaties.”

Risico's te verwaarlozen

Dat gegevens niet tijdig of correct zijn doorgegeven heeft geen gevolgen voor het toezicht, zeggen provincie, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Zij noemen de risico's te verwaarlozen door de strikte regelgeving rondom alle opslaglocaties voor vuurwerk. Bovendien wordt niet gecontroleerd aan de hand van de risicokaart, maar op basis van de gegevens die de omgevingsdiensten hebben. Onder dit artikel en de kaart met opslaglocaties is een uitgebreide reactie van deze instanties te vinden.

In onderstaande kaart staan alle bekende locaties in Gelderland en rond het verspreidingsgebied van deze krant. De tekst gaat onder de kaart verder. Ziet u geen kaart of tekst, klik dan hier.

Hiaten

Toch vertonen de lijsten van de verschillende omgevingsdiensten hiaten ten opzichte van elkaar en staan er in enkele gevallen bij dezelfde locaties andere opslagaantallen vermeld. Volgens de provincie zijn er nu zeven locaties waar meer dan 10.000 kilo ligt opgeslagen. Op risicokaart.nl staan er negen. Bij de grootste vuurwerkopslaglocatie in Gelderland, Lesli Vuurwerk BV in Vragender, meldt risicokaart dat er ruim 2,9 miljoen kilo vuurwerk mag worden opgeslagen in 58 bunkers. Volgens de provincie is dat inmiddels ruim 3,6 miljoen kilo in 73 bunkers. Het roept de vraag op of andere gegevens op de risicokaart wel up-to-date zijn.

Geschrokken

Provinciewoordvoerster Borsboom reageert geschrokken op de bevindingen. „Als gemeenten de gegevens van risicobedrijven niet aanleveren dan heeft dat consequenties voor de betrouwbaarheid en actualiteit van de risicokaart. Na het kerstreces gaan we hier met volle aandacht naar kijken.” Volgend jaar moet de informatie op de kaart vollediger zijn.

Vuurwerkramp

De risicokaart die na de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 is ontwikkeld moet de Nederlandse burgers informeren over risico’s op rampen of ongevallen in de directe omgeving. Een ongeval met explosieve stoffen zoals vuurwerk door opslag, produceren of transporteren is er daar een van.

Wilt u reageren, stuur dan een e-mail naar j.vdmeer@gelderlander.nl