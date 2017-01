Waarnemend burgemeester Arnhem mist trots op eigen stad

ARNHEM - Waar is de trots van de Arnhemmers op hun mooie stad? Dat vraagt Boele Staal zich af na drie maanden op de stoel van waarnemend burgemeester in de Gelderse hoofdstad.

Hij zei dat woensdagavond op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Arnhem in de Eusebiuskerk. Aanleiding voor die constatering is het weekend van 7 en 8 mei 2016, toen Arnhem roze kleurde voor de Giro d'Italia en Arnhemmer Maarten Tjallingii op zijn eigen Posbank de blauwe bergtrui in de wacht sleepte. De stad gloeide van trots, maar Staal ziet daar in de gesprekken die hij heeft met Arnhemmers weinig van terug.

Natuurpark

Terwijl er zijns inziens genoeg is om trots op te zijn. „Arnhem staat er goed voor, Arnhem groeit. Met name het aantal jonge inwoners neemt toe.”

Hij roemde ook beeldenexpositie Sonsbeek'16, de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk tot uniek natuurpark, de start met wijkgericht werken en liep even vooruit op de opening van de nieuwe concertzaal Musis in mei.

Wederopbouw

Volgens de waarnemer, die burgemeester Herman Kaiser veel beterschap wenste, is Arnhem pas nu echt met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog bezig. „Na 70 jaar is de stad weer zo ver dat er een toekomstbestendige inrichting plaatsvindt.”

In de zuidelijke binnenstad wordt goed werk verricht, vindt Staal.

Verzuiling

Zorgen zijn er ook. Over geweld jegens hulpverleners, over 'gebrek aan vertrouwen, in de politiek, in elkaar'. Over de 'horizontale verzuiling' waardoor 'de verbinding is weggevallen tussen de bevolking en politiek en gezag', volgens Staal 'de belangrijkste oorzaak van opkomend populisme'.