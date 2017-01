Zwaarlijvige Arnhemmers lopen 'afvalrun' X-Fittt (fotoserie)

ARNHEM - Er lag sneeuw en het was glad, ondanks dat er was gestrooid. Toch gingen zaterdagochtend circa 120, grotendeels te dikke hardlopers onder de Arnhemse John Frostbrug van start voor de Arnhemse 'afvalrun'.

X-Fittt. Zo heet het afvalprogramma waaraan een groot deel van de zwaarlijvige lopers de komende twaalf weken meedoet. Onder leiding van een coach sporten ze in groepsverband bij de sportscholen Formupgrade van Thomas Verheij. En ze krijgen voedingsadviezen.

Leiding

Het programma X Fittt staat onder leiding van Arnhemmer Dave van der Kamp, die zelf drie jaar geleden afviel van 160 naar 95 kilo. De deelnemers liepen zaterdag in het besneeuwde en ijskoude Arnhemse Stadsblokkengebied, tussen de John Frostbrug en de Nelson Mandelabrug. De gemeente had de paden waarover ze moesten lopen speciaal voor hen gestrooid.

Ome Joop's Tour

Muziek was er uit het busje van Ome Joop's Tour. Tourdirecteur Marcel Legerstee is zelf een fanatieke X-Fittter; hij is inmiddels afgevallen van 146 naar 99 kilo en wil nog verder. „Het is zo'n goed programma, in een groep raak je gemotiveerd", zegt hij.