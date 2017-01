7.500 euro schade in Rheden tijdens jaarwisseling

RHEDEN - In de gemeente Rheden is tijdens de jaarwisseling voor 7.500 euro schade aangericht. De schade aan de muziektent in Ellecom en de gesneuvelde ruiten van de bibliotheek in Dieren zijn daarin nog niet meegerekend. De muziektent dateerde uit 1947.

Volgens een gemeentewoordvoerder was de woz-waarde van de houten muziektent dit jaar 28.000 euro.

„Maar dat zegt nog helemaal niets over het bedrag dat het kost om de muziektent te vervangen. Want dan is onder meer de vraag hoe je dat gaat doen. Een kopie of een heel andere muziektent."

Andere jaren

Rheden houdt sinds 2009 het schadebedrag van de jaarwisselingen bij. Die schade vorig jaar was 5.000 euro; het laagste bedrag in negen jaar tijd. De meeste schade aan de openbare ruimte was er in 2011: 24.000 euro.

Prullenbakken

Sindsdien komt de gemeente Rheden op een steeds lager schadebedrag uit. „In 2011, toen we die 24.000 euro schade hadden, was er niet iets groots gebeurd, maar hadden we gewoon veel schade aan de prullenbakken. Sindsdien gebruiken we klepjes om ze af te sluiten voor het vuurwerk en we zien dus dat die aanpak heel goed werkt", aldus de woordvoerder.