Doktersvrouw van Velp viert honderdste verjaardag

VELP - Feest in woonzorgcentrum De Biesdel in Velp. Bewoonster Ewalda Haag-van Haaften wordt vandaag 100 jaar. Burgemeester Petra van Wingerden komt op bezoek. Ewalda Haag-van Haaften is een bekend gezicht in Velp en Rozendaal.

Van 1938 tot 1964 was ze de spil in het gezin van huisarts Vincent Hendrik Haag. De familie woonde in een grote woning aan de Boulevard in Velp-Noord.

Geliefd

Mevrouw Haag was een geliefd persoon in het dorp. „In die tijd vervulde de doktersvrouw in feite ook de functie van doktersassistente", vertelt zoon Jaap.

Oorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog beleefde het echtpaar moeilijke tijden. Hij raakte betrokken bij het artsenverzet en voor haar kwam er een einde aan het zingen in het Arnhemse Toonkunstkoor, omdat dit koor weigerde zich aan te sluiten bij de 'foute' Cultuurkamer.

Evacués

In de kelder van de villa aan de Boulevard verbleven acht evacués uit Velp-Zuid, dat in de laatste weken voor de bevrijding zwaar onder vuur lag. „Mijn moeder is nuchter en praktisch van aard, trouw en spaarzaam. Deze karaktereigenschappen hielpen haar zich staande te houden tijdens de oorlogsjaren", vertelt Jaap.

Vincent Hendrik Haag werd in 1964 geneesheer-directeur van het Arnhemse Diaconessenhuis. Het gezin verhuisde naar de Kerklaan in Rozendaal. Mevrouw Haag zong in de cantorij van de Rozendaalse kerk en was actief voor de Rozendaalse bejaardensociëteit.

Muziek

Sinds 2009 woont zij in De Biesdel in Velp. De eeuwelinge vindt het best moeilijk nog van het leven te genieten, vertelt haar zoon. „Vroeger genoot ze heel erg van muziek, maar door doofheid enerzijds en gebrekkige motoriek anderzijds, waardoor ze de knoppen van de apparatuur niet meer kan bedienen, luistert ze niet zo vaak meer. Het meest geniet ze van bezoek van familie."