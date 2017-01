Gratis vervoer voor Rhedense minima kost half miljoen

De SP in Rheden is een groot voorstander van gratis reizen binnen de gemeentegrenzen voor bezitters van de Gelrepas. Dat is een voordeelkaart voor mensen met een laag inkomen. In juli werd de wethouder gevraagd uit te zoeken wat de kosten zijn. Die nam contact op met vervoerder Hermes/ Breng en komt nu met drie opties.

Laag-Soeren - Velp

De eerste voorziet in het gratis aanbieden van reizen met buslijn 43 tussen Laag-Soeren en Velp. De Rhedense Gelrepashouder, in 2015 waren dat er 2.500, declareert de ritjes. De totale kosten bedragen dan circa 540.000 euro per jaar. Optie twee: een busabonnement waarmee na 09.00 uur gratis gereisd wordt in de regio Arnhem- Nijmegen. Kosten: 500.000 euro, maar dat bedrag loopt snel op als meer dan 2.500 mensen gebruik van het abonnement maken.

Eigen bijdrage

De derde optie is de goedkoopste: circa 250.000 euro. De pashouder krijgt hetzelfde abonnement als bij optie twee, maar dan met een eigen bijdrage van 50 tot 100 euro per jaar. Met een eigen bijdrage wordt voorkomen dat mensen een duur abonnement aanschaffen, waar geen gebruik van wordt gemaakt. De wethouder heeft de raad geïnformeerd over de onderzoeksresultaten. Het is nog onduidelijk of Rheden gratis vervoer voor Gelrepashouders invoert.