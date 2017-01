article

RHEDEN - Bart van Dongen uit Rheden is in diepe rouw om het overlijden van zijn broer Mark, die in september 2015 in Bristol in Engeland met zwavelzuur is overgoten en aan de gevolgen daarvan op 2 januari is overleden.

Rhedens gezin rouwt om dood broer na zuuraanval door ex

