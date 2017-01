Burgemeester Rozendaal: Bouw school start dit jaar

ROZENDAAL - Naar een nieuwe basisschool kijken veel Rozendalers al jaren uit. Volgens Burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp wordt er dit jaar met de bouw gestart.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie deze maandag sneed de burgervader van Rozendaal het onderwerp 'nieuwe school' aan. „Ik ga ervan uit dat in 2017 met de bouw van de school zal worden begonnen", zei hij.

Gevoelig

De verhuizing van de dorpsschool naar de Bremheuvel ligt erg gevoelig in de kasteelgemeente. De planvorming duurt al tien jaar; omwonenden maken steeds bezwaar. Klein Molenkamp: „De bestemmingsprocedure is opgestart en zal eind januari 2017 aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Vermoedelijk zullen dan nog procedures bij de Raad van State volgen. Gezien de zorgvuldigheid die bij het proces in acht is genomen ziet het college deze procedures met vertrouwen tegemoet."

Grappen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden er ook grappen gemaakt. Zo werd 'de Nederlandse televisie' op de hak genomen door Klein Molenkamp. Op 8 mei deed de Giro d'Italia Rozendaal aan en kwam Kasteel Rosendael goed in beeld. „Jammer was dat de Nederlandse televisie dacht dat het kasteel in Velp lag. We moeten blijkbaar toch nog verder werken aan onze pr."