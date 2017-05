Auto meldt zichzelf bij hulpdiensten na ongeluk, bestuurder is spoorloos

ZUILICHEM/BRAKEL - Een auto heeft zaterdagnacht zelf de hulpdiensten ingeseind nadat deze in de sloot langs de Heemstraweg tussen Zuilichem en Brakel terecht was gekomen. Dat ging via een geautomatiseerd bericht. De bestuurder van het voertuig is nog spoorloos.