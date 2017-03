Beschoten paard Wonderboy na 9 maanden weer in de wei

AALST/BRAKEL - Wonderboy, het paard van Judith van Thuijl uit Brakel, stond dit weekend voor het eerst weer in de wei, nadat hij in juli vorig jaar beschoten werd. Hij lijkt volledig te herstellen.

Lange tijd was onduidelijk wat het dier nog zou kunnen. ,,Stukje bij beetje zijn we aan het trainen’’, vertelt zijn eigenares. ,,Hij heeft geen pijn en ons doel is om hem weer als rijpaard te kunnen gebruiken.’’

Operatie

De ruin werd geraakt door twee kogels, één in een voorbeen en één in een achterbeen. Het paard werd geopereerd, maar de splinters van de kogel in zijn achterbeen konden niet meer weggehaald worden.