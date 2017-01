Aarbeienteler koopt er 40 hectare bij op Bergerden

HUISSEN/ BEMMEL - Aardbeienteler Royal Berry koopt 10 hectare grond, vergelijkbaar met 20 voetbalvelden, extra op voormalig glastuinbouwgebied Bergerden. Het totale aardbeienareaal aan de Clivia bedraagt met die aankoop rond de 40 hectare.

Eigenaar Jan van Genderen verwacht eind augustus dit jaar het terrein al met nieuwe kassen volgebouwd te hebben voor de glasteelt van aardbeien. „Met deze uitbreiding hopen we ons bedrijf nog toekomstbestendiger te maken", aldus Van Genderen.

Royal Berry

Royal Berry vestigde zich in 2010 in Bergerden. Toen namen ze een kas over van 6,5 hectare van een voormalig tomatenteler.

Lingewaards wethouder Theo Peren: „Het voordeel van de grondverkoop aan Royal Berry is ook dat de ontsluiting van het bedrijf nu verplaatst kan worden van de Rietkamp naar de Clivia. Dat komt de hele verkeersafwikkeling op Bergerden ten goede."

