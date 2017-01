Crowdfunding via Twitter voor slachtoffer woningbrand

ELST - Kitty Bosch uit Elst vluchtte vrijdagochtend in haar badjas de straat op omdat haar huis in lichterlaaie stond. Ze heeft nu helemaal niets meer en dat bewoog haar twitter-vriend Fadi Esak tot een spontane crowdfundingsactie.

Zijn oproep om te storten via dreamordonate.com bracht de teller maandag al op bijna 2.800 euro.

Koelkast

Voor de goede orde: de twee hebben elkaar nog nooit ontmoet. Esak is een student uit Enschede. Hij zegt dat de tweets van Bosch over de brand hem raakten. „Ik kan best voor een koelkast zorgen of zo, maar ze wil voorlopig geen spullen. Maar geld kan ze natuurlijk wel gebruiken want de verzekering keert meestal de dagwaarde uit. Misschien kan ze boeken of kleding voor haar twee kinderen kopen."

Man van het jaar

De kinderen van 12 en 14 jaar oud waren tijdens de brand niet thuis. Bosch is dolblij met de actie van Esak. „Hij is voor mij nu al de man van het jaar. Als ik eraan toe ben moet ik hem maar eens echt ontmoeten."

