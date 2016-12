De Valom vertrouwt op tips van politie

HUISSEN - Zalencentrum Valom in Huissen gaat er vanuit dat de jaarwisseling er een stuk rustiger zal verlopen dan de afgelopen keer.

Vrijdag 1 januari 2016 liep het nieuwjaarsfeest gierend uit de klauwen omdat enkele honderden jonge bezoekers weigerden te vertrekken. Toen de feestgangers de politie begonnen uit te dagen moest zelfs de ME worden ingeschakeld om het gebied rond De Valom schoon te vegen. Eigenaar Gérard van Bon zegt er alles aan te doen herhaling te voorkomen. „De politie heeft ons daarvoor wat handvatten aangereikt en tips gegeven. Welke precies ga ik natuurlijk niet verklappen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het dit keer rustig blijft.”

Beveiligingsbedrijf

Waarmee Van Bon niet wil zeggen dat hij de oorzaak van de ongeregeldheden bij zichzelf zoekt. „Ik organiseer hier al tientallen jaren feesten, van carnavals- tot kermisfeesten. Daarvoor nemen we ook bewust altijd hetzelfde beveiligingsbedrijf in de arm. Als de politie geen vertrouwen in onze aanpak zouden hebben, hadden we ook niet opnieuw een vergunning gekregen.”