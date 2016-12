Drijvend zonnepark Lingewaard grootste van Europa

HUISSEN/BEMMEL - Nog voor de zomer komt in Lingewaard het grootste drijvende zonnepark van Europa te liggen.

Dankzij een 1,7 miljoen tellende SDE+ subsidie van het rijk staat niets de komst ervan nog in de weg.

Gietwater

„Op 1 mei gaan we met de aanleg beginnen", vertelt Frans van Herwijnen namens initiatiefnemer Lingewaard Energie. „Zes weken later moet het er dan kunnen liggen." De zonnepanelen komen op het 2,75 hectare grote gietwaterbassin dat de centrale voorziening van gietwater voor alle tuinders in het glastuinbouwgebied Bergerden verzorgt.

Overheidssubsidie

Nadat in augustus vorig jaar de haalbaarheid van het plan werd aangetoond, was het wachten op de nodige overheidssubsidie. Van Herwijnen: „Bij de eerste aanvraag vielen we nog buiten de boot, maar nu is het gelukkig prijs. Die 1,7 miljoen krijgen we overigens niet cash in handen. Die moeten we verdienen via de daadwerkelijk jaarlijks opgewekte hoeveelheid zonne-energie. Maar dankzij die subsidie kunnen we nu zonder problemen de noodzakelijke banklening aanvragen."

