HUISSEN - Een personenauto die stond geparkeerd bij een bedrijfspand aan de Energiestraat in Huissen is in de nacht van woensdag op donderdag afgebrand.

Geparkeerde auto in brand in Huissen

