Jumbo Elst wil banen garanderen na verhuizing

ELST/ VEGHEL - Winkelketen Jumbo wil proberen zoveel mogelijk van de 260 personeelsleden (140 fte) die nu op het distributiecentrum in Elst werken te behouden. Echter kan het concern pas medio 2018 aangeven wat de individuele consequenties zijn.

Maandag maakte het bedrijf bekend dat het het landelijk distributiecentrum in Elst in 2020 gaat sluiten. Het vaste personeel in Elst is door Karel de Jong, directeur supply chain van de supermarktketen, op de hoogte gebracht.

Baan

De Jong: „We proberen zoveel mogelijk mensen binnen Jumbo zelf onder te brengen. In de eerste plaats op het nieuw te bouwen distributiecentrum in Nieuwegein. Als tweede kijken we naar de distributiecentra in de wat wijdere regio rondom Elst in Veghel en Den Bosch. Als laatste optie gaan we mensen begeleiden naar een baan buiten Jumbo in de omgeving van Elst zelf. Daarbij zetten we ook in op om- en bijscholing als dat nodig is.”

Nieuwbouw

Jumbo heeft voor Nieuwegein gekozen omdat het bedrijf daar op een terrein van 200.000 vierkante meter een nieuw centrum van 43.000 vierkante meter kan bouwen. Voor nieuwbouw van dergelijke omvang zag het bedrijf in Elst geen ruimte.