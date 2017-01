Jumbo-personeel Elst ziet juist kans in sluiting distributiecentrum

ELST - Natuurlijk is het personeel op het distributiecentrum van Jumbo in Elst geschrokken van de voorgenomen sluiting in 2020. Maar er is ook vertrouwen in de toekomst en de bedrijfsleiding, zeggen Ton Teklenburg en Moise Jansen, beiden werkzaam bij Jumbo en lid van de ondernemingsraad.

Voor de in Elst werkzame Jansen heeft het nieuws, net als voor zijn directe collega's in het dorp, nogal wat impact.

Bijscholing

„Sommige mensen zijn heel erg geschrokken en maken zich zorgen over hun baan en inkomen", aldus Jansen. „Maar er is ook een groep die de positieve kant bekijkt en bijvoorbeeld de bijscholing als kans ziet om zich in het bedrijf of daarbuiten te ontwikkelen."

Rust

Bij de meeste werknemers, weet Jansen, moet het nieuws nog even landen. „Dat is niet raar, want de sluiting is in 2020 en in 2018 wordt pas duidelijk wat het individueel gaat betekenen. Dus op de werkvloer verandert voorlopig niets. Dat zorgt ook voor een bepaalde rust. Maar dat we Elst gaan verlaten, is natuurlijk jammer. Niemand vindt dit soort veranderingen leuk."

