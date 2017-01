article

ELST/ ANDELST - Overbetuwe gaat op de beide gemeentewerven in Elst en Andelst afval dat daar niet thuis hoort weren. Daarbij gaat het om bedrijfsafval en afval van burgers die niet in Overbetuwe wonen. Naar schatting waren die beide afvalstromen in 2016 goed voor een kwart van het totale afvalaanbod.

Overbetuwe gaat afval van 'vreemden' weren

