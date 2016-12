article

ELST - Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Rijksweg-Noord in Elst. Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Scooterrijder gewond bij aanrijding met auto in Elst

