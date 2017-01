Vanaf 25 januari weer rijden over oude A50-Waalbrug

EWIJK/ ANDELST - De renovatie, versterking en verhoging van het oude deel van de A50-Waalburg is op een haar na klaar. Vanaf 25 januari gaat het verkeer in noordelijke richting – vanaf knooppunt Ewijk richting Knooppunt Valburg – er weer overheen.

Al bijna vier jaar wordt het verkeer in beide richting via de nieuwe A50-brug die er pal naast is gebouwd geleid. Daarmee heeft het opknappen van de uit 1976 stammende brug twee keer zo lang geduurd als vooraf was ingepland. Dat komt onder meer door juridische procedures over de aansprakelijkheid, de extra schade die werd aangetroffen en vooral de complexiteit van het vervangen van de tuien; en voor Europa unieke klus.

Drie rijstroken

Als vanaf woensdag 25 januari het noordwaartse verkeer weer over de oude brug gaat, duurt het nog vijf maanden voor dat alle werkzaamheden zijn afgerond en in beide richtingen vier rijstroken beschikbaar zijn. Tot eind mei blijft het bij drie rijstroken – wat qua verkeersintensiteit overigens weinig problemen oplevert – omdat de ‘slingers’ in de rijstroken nog moeten worden verwijderd. Ook moet de nieuwe brug van een volledige nieuwe asfaltlaag worden voorzien.

Duurder

De renovatie van de oude brug is 7 tot 13 miljoen euro duurder uitgevallen dan de 68 miljoen euro die brugeigenaar Rijkswaterstaat er voor klaar had liggen.