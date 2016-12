'Vuurwerk, zonde van de centjes'

ELST - Vuurwerk aan de nachtelijke hemel zorgt voor veel 'ooohs' en 'aaaahs' van kijkers. Maar de keerzijde van dat schouwspel is de schade ontstaan door het steeds zwaarder wordende 'knalvuurwerk'. Voor de mannen op de gemeentewerf in Elst zijn de voorbereidingen op de jaarwisseling inmiddels routine.

Robin van Rekum moet even 'vissen' voordat de hijskraanhaak van zijn wagen het hijsoog van de kledingcontainer heeft gevonden. De containers in Heteren krijgen een veilig plekje op de gemeentewerf in Elst. De containers in Zetten en Randwijk gingen al voor, Driel, Elst en Herveld-Andelst volgen nog.

Veilig plekje

De containers krijgen op de gemeentewerf in Elst een veilig plekje. Net als alle binnenbakken van de openbare vuilnisbakken in Overbetuwe, die wel door een extern bedrijf worden opgehaald. „De buitenbak is open aan de onderkant, als je daar vuurwerk ingooit valt het er weer uit, dus die buitenbakken kunnen blijven staan”, legt Van Rekum uit.

Zonde

Zelf heeft Van Rekum geen vuurwerk in huis, al heeft dat niets met de veroorzaakte schade te maken. Ook de mooie kant van vuurwerk is niet echt aan hem besteed. "Nee, vuurwerk is vooral zonde van de centjes", meent hij.

