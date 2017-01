article

Een striemende wind waait over de Rijkerswoerdse Plassen als enkele honderden enthousiastelingen zondag op het middaguur in zwembroek, badpak of bikini op het strand klaarstaan voor de zestiende Arnhemse Nieuwjaarsduik. Nul graden geeft de thermometer aan. „Zo snel mogelijk erin, zo snel mogelijk er weer uit’’, luidt de meest gehoorde strijdtactiek.

Snel erin en snel eruit bij Nieuwjaarsduik

