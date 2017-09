Bijna alles ging mis bij dodelijk ongeval met hoogwerker langs A2

SOMEREN - Er was veel mis met de hoogwerker waaruit in mei vorig jaar drie mannen naar beneden vielen bij werk aan een hotel in Zaltbommel. De technische staat van het apparaat was slecht en bij de bediening zijn fouten gemaakt, stelt de Inspectie SZW. Twee mannen overleefden de val niet.

Het ongeval met de hoogwerker is te wijten aan een reeks tekortkomingen aan de machine en onjuist gebruik daarvan. Dat is de conclusie van het onderzoek van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie).



Drie mannen uit Someren die in het bakje van de hoogwerker stonden vielen naar beneden toen ze een spandoek wilden bevestigen aan de gevel van een hotel aan de A2 bij Zaltbommel. Dat werd omgebouwd tot een Van der Valk-vestiging. Jos Relou (61), werknemer van Van Wijnen Bouwgroep en Bart Vink (53) van sloopbedrijf Raijmakers waren op slag dood. Overlevende Remco van Bogget (toen 24) raakte zwaargewond en is nog altijd aan het revalideren.

Maand de tijd

Advocaat Coen Verberne van overlevende Van Bogget heeft de eigenaar van de hoogwerker, het bedrijf M. van Herwijnen uit Kerkdriel, gevraagd de aansprakelijkheid voor het ongeval te erkennen. Hij geeft het bedrijf daarvoor nog een maand de tijd.

Verberne heeft het volledige rapport van 1.250 pagina's 'van a tot z doorgenomen', zegt hij. De conclusie is dat een technische gebreken waren en dat er fouten zijn gemaakt bij de bediening. Zo was de hoogwerker niet gekeurd, maar de machine had een keuring ook niet doorstaan. ,,Het ding deugde niet’’, zegt advocaat Verberne. Een hydraulisch onderdeel was kapot. Een speciaal veiligheidsmechanisme, dat op de machine moest worden geplaatst, bleek in een gereedschapskist te liggen.

Personenstand

De machinist, die in dienst was van verhuurder Van Herwijnen bediende het apparaat vanuit de cabine terwijl dat bij aanwezigheid van personen in de laadbak niet mag. Dan moet de hoogwerker in een speciale 'personenstand' worden gezet, waarmee de draaglast daalt van 2.000 naar maximaal 300 kilo en bediening alleen mogelijk is op afstand vanuit de laadbak zelf.

De machinist heeft tegen de Inspectie gezegd dat hij van zijn werkgever Van Herwijnen geen goede instructies heeft meegekregen voor het omhoog brengen van personen. De werkgever ontkent dat.

'Geschrokken'

Volgens advocaat Verberne staat vast dat de drie mannen die naar beneden vielen geen fouten hebben gemaakt of verwijten kunnen worden gemaakt. Hij heeft overlevende Van Bogget en zijn familie ingelicht. ,,De conclusies waren voor hen geen verrassing, maar ze zijn er wel van geschrokken. Er zijn veel dingen misgegaan’’, zegt Verberne.