Boeren hoeven zeldzame koeien niet af te staan

Van Dams mestmaatregelen dreigden zeldzame runderen als de blaarkop, de lakenvelder, de heidekoe en het Fries roodbont de kop te kosten . De boeren die deze dieren houden, kunnen het volgens hun belangenvereniging door het zogeheten fosfaatreductieplan niet meer bolwerken. Veehouders die zowel bijzondere als doorsneekoeien houden, zouden kiezen voor het standaardras, dat meer opbrengt. Ze waren al begonnen hun zeldzame vee te verkopen of zelfs te ruimen, zo waarschuwde de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Inteelt

Om inteelt bij deze kleine rassen te voorkomen, is voortdurende aanwas nodig. Maar Van Dam stelde alle melkveehouders die hun veestapel uitbreiden een straf in het vooruitzicht. Voor de zeldzame runderen kon de staatssecretaris echter gemakkelijk een uitzondering maken, zo stelt hij. Want boeren die deze rassen houden zijn al geregistreerd.