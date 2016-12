article

VALKENSWAARD - Twee auto's zijn dinsdagmiddag iets na 16.00 uur met elkaar in botsing gekomen op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Hierdoor is een personenauto over de kop geslagen. Een dashcam filmde het ongeval.

Dashcam filmt hoe auto over de kop slaat op A2, Tesla voorkomt erger (video)

