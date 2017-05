Braken en bloedplassen door verontreinigde grond Kampen

De inspectie legde begin dit jaar het werk stil en begon een onderzoek. Deze stelt dat in de ontwerpfase onvoldoende is nagegaan welke invloed de verontreinigde stoffen hebben op de werkzaamheden. De inspectie legt een direct verband tussen de zieke heiers en de vervuilde grond.

De gemeente is het met beide punten oneens. Zij stelt dat de benodigde maatregelen wel werden getroffen. Volgens Kampen werd 'uitvoerig rekening gehouden' met de vervuilde grond. De gemeente wijst erop dat een medisch rapportage ontbreekt. Zo is er geen bewijs dat de heiers daadwerkelijk ziek werden door hun werkzaamheden.

Bezwaar

De gemeente onderzoekt momenteel of het bezwaar kan maken tegen de conclusies van de inspectie. Om de bouwstop op te heffen moet Kampen met aannemer Hegeman aan een nieuw uitvoeringsplan werken. Hierin moet van de inspectie een veilige werkmethode voor het vervolg beschreven staan. Er moeten nog 37 palen in de grond worden aangebracht. Hoe en wanneer dit moet gebeuren is niet nog niet bekend. Voor de Internationale Hanzedagen (15-18 juni) wordt in elk geval niet gewerkt.