Buitenspeeldag na tien jaar 'nog hard nodig'

NIJMEGEN - De Nationale Buitenspeeldag wordt woensdag voor de tiende keer gehouden. Het evenement is nog steeds nodig, vindt Jantje Beton. Want in Nederland speelt nog altijd 1 op de 5 kinderen nooit vrij buiten, of slechts een keer in de week.