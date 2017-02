Code geel: buien met mogelijk onweer en hagel

Code geel staat voor de waarschuwing 'wees alert' en is in Gelderland uitgegeven voor de periode van 16.00 tot 22.00 uur. Volgens het KNMI trekken er dan buien over de regio, die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en windstoten. In de loop van de avond neemt de kans op zware buien af.