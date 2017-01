article

EDE - De A30 is vrijdagavond bij Ede-Noord afgeslotengeweest tussen Ede en Lunteren, omdat een aanhanger is geschaard. Dat meldt Rijkswaterstaat. Volgens de weginspecteur die ter plaatse is zijn daar vijf auto's tegenaan gereden. Rond 22:30 uur werd er weer een rijstrook vrijgegeven voor verkeer, een uur later was de hele weg weer vrij.

A30 weer vrij na afsluiting door geschaarde aanhanger

